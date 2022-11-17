Бензема назван лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Нападающий «Реала» Карим Бензема назван лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards.

34-летний игрок в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров.

Ранее он был удостоен приза «Золотой мяч», как лучший футболист года.

Отметим, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти был назван лучшим тренером по версии Globe Soccer Awards.