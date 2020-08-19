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Марсель Коллер покидает пост главного тренера «Базеля»

16:35
Марсель Коллер. Фото ФК «Базель».
Марсель Коллер. Фото ФК «Базель».
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Марсель Коллер оставит пост главного тренера «Базеля» по окончании нынешнего сезона, сообщает официальный сайт швейцарского клуба.

Срок контракта 59-летнего специалиста истекает по окончании сезона, и руководство клуба приняло решение не продлевать договор. В нынешнем сезоне «Базель» еще продолжает борьбу в Кубке Швейцарии, где пробился в стадию полуфинала.

Коллер возглавлял «Базель» с 2018 года, до этого на протяжении шести лет он был главным тренером сборной Австрии.

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