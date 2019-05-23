Марадона опроверг задержание в Буэнос-Айресе

Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона опроверг информацию о том, что он был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса.

Ранее сообщалось, что причиной ареста стал иск бывшей девушки Росио Оливы. Она требует от него выплаты суммы, эквивалентной пяти миллионам фунтов. Пара встречалась на протяжении шести лет и рассталась в декабре прошлого года.

Марадона прилетел на родину из Мексики, где он ранее работал главным тренером местного клуба "Дорадос". Согласно источнику, его просто уведомили об иске его бывшей девушки.

– Меня никто не останавливал, я не был задержан, – приводитCiudad Magazine слова Марадоны. – И меня никто не сажал в тюрьму. Люди в аэропорту относились ко мне замечательно. Я подписал документы, которые должен был подписать, и ничего больше.