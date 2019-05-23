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Марадона опроверг задержание в Буэнос-Айресе

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Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона опроверг информацию о том, что он был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса.

Ранее сообщалось, что причиной ареста стал иск бывшей девушки Росио Оливы. Она требует от него выплаты суммы, эквивалентной пяти миллионам фунтов. Пара встречалась на протяжении шести лет и рассталась в декабре прошлого года.

Марадона прилетел на родину из Мексики, где он ранее работал главным тренером местного клуба "Дорадос". Согласно источнику, его просто уведомили об иске его бывшей девушки.

Меня никто не останавливал, я не был задержан, – приводитCiudad Magazine слова Марадоны. – И меня никто не сажал в тюрьму. Люди в аэропорту относились ко мне замечательно. Я подписал документы, которые должен был подписать, и ничего больше.

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