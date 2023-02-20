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Сегодня, 16:20

Агент Кокорина ответил на вопрос о возвращении футболиста в Россию

Алина Савинова
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Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы форварда «Ариса» Александра Кокорина, оценил шансы футболиста вернуться в Россию.

«Возможно ли возвращение Кокорина в Россию? У Александра после аренды в «Арисе» еще остается один год контракта в «Фиорентине». Дальше будет видно», — приводит Sport24 слова агента.

В текущем сезоне 31-летний россиянин провел за «Арис» 18 матчей, в которых отметился 9 голами и 4 результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-20-agent-kokorina-otsenil-shansy-forvarda-vernutsya-v-rossiyu
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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