Малуда узнал об увольнении из "Цюриха" из клубного Твиттера

Бывший футболист "Челси" и сборной Франции Флоран Малуда покинул тренерский пост в швейцарском "Цюрихе".

Об увольнении 38-летний специалист узнал из клубного Твиттера. Это известие стало для него полной неожиданностью.

– "Цюрих" и Малуда по взаимному согласию прервали недавно начавшееся сотрудничество, – говорится в сообщении швейцарского клуба. – Правда? Я и не знал об этом, – прокомментировал запись Малуда.

Француз вошел в тренерский штаб команды 1 марта 2019 года.

После 28 туров "Цюрих" занимает шестое место в чемпионате Швейцарии, отставая от лидирующего "Янг Бойз" на 41 очко.