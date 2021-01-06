Маккарти покинул АПОЭЛ спустя два месяца после назначения
14:21
Ирландец Мик Маккарти покинул пост главного тренера АПОЭЛа, информирует сайт клуба.
61-летний специалсит был назначен на должность 30 октября прошлого года. Также клуб покинул помощник Терри Коннор.
Под руководством Маккарти АПОЭЛ провел восемь матчей в чемпионате Кипра. Команда одержала две победы, пять раз проиграла и один раз сыграла вничью.
Напомним, что Маккрти возглавлял сборную Ирландии с 1996 по 2002 год. Он вернулся в сборную в 2018 году и проработал там еще два года.
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