Маккарти покинул АПОЭЛ спустя два месяца после назначения

Ирландец Мик Маккарти покинул пост главного тренера АПОЭЛа, информирует сайт клуба.

61-летний специалсит был назначен на должность 30 октября прошлого года. Также клуб покинул помощник Терри Коннор.

Под руководством Маккарти АПОЭЛ провел восемь матчей в чемпионате Кипра. Команда одержала две победы, пять раз проиграла и один раз сыграла вничью.

Напомним, что Маккрти возглавлял сборную Ирландии с 1996 по 2002 год. Он вернулся в сборную в 2018 году и проработал там еще два года.