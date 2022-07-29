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Сегодня, 03:03

Макгиди выбыл на два месяца из-за травмы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Хайберниана» Эйден Макгиди выбыл как минимум на два месяца из-за травмы связок, сообщает Sky Sports. Экс-игрок «Спартака» в прошлом месяце подписал годовой контракт с шотландским клубом.

У 36-летнего ирландца вновь возникла проблема с медиальной связкой, из-за которой он не играл за «Сандерленд» с ноября до конца прошлого сезона.

Макгиди играл за «Спартак» с августа 2010 года по январь 2014 года. Вместе с красно-белыми он становился серебряным призером чемпионата России в сезоне-2011/12.

Эйден Макгиди
Футбол
ФК Хайберниан
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