Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 22:08

Лукаку, Влахович и Рабьо — самые высокооплачиваемые футболисты серии А

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающие Ромело Лукаку («Рома»), Душан Влахович («Ювентус»), а также полузащитник туринского клуба Адриен Рабьо получают самую большую зарплату в итальянской серии А, сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, Лукаку, Влахович и Рабьо получают по 7 миллионов евро в год.
В топ-10 также вошли голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны (6,5 миллионов евро), защитник «старой синьоры» Алекс Сандро, игроки «Интера» Хакан Чалханоглу, Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам (по 6 миллионов евро), защитник «Интера» Алессандро Бастони (5,5 миллионов евро) и вингер «Милана» Рафаэл Леау с 5 миллионами.

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян получает 3,8 миллиона евро и занимает 25-е место. Хвича Кварацхелия с годовым доходом в 1 миллион евро делит 18-20-е место среди игроков «Наполи».

Адриен Рабьо
Душан Влахович
Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
ФК Рома
ФК Ювентус
1
Читайте также
Аргентинский вратарь Мартинес попытался отобрать у полицейского дубинку: видео
Петросян чаще других фигуристов проверяли в РУСАДА на допинг в 2023 году
Медведев опубликовал анекдот о российском танке в Финляндии
Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание
Юрист назвал основания для отказа в выдаче денег со вкладов
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Порту» подтвердил, что Тареми летом станет свободным агентом

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости