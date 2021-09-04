Сын Бекхэма подписал контракт с клубом из третьего американского дивизиона
Сын Дэвида Бекхэма, Ромео Бекхэм подписал контракт с клубом «Форт Лодердейл», сообщает Miami Total Futbol.
По информации источника, 19-летний Бекхэм-младший может дебютировать за команду в воскресенье в игре против «Чаттануга Ред Вулвз».
«Форт Лодердейл» выступает в третьем по силе футбольном дивизионе США, где занимает третье место в турнирной таблице с 7 победами, 9 ничьими и 4 поражениями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://miamitotalfutbol.substack.com/p/sources-david-beckhams-son-romeo
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю