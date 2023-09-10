Лучший бомбардир в истории сборной Андорры Лима сообщил о завершении карьеры

Защитник сборной Андорры Ильдефонс Лима в своих соцсетях сообщил о завершении карьеры футболиста.

Вчера, 9 сентября, игрок вышел на замену в матче отбора на чемпионат Европы 2024 года между сборными Андорры и Белоруссии (0:0). Лима появился на поле на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте.

43-летний футболист отметил, что сыграет в матче против команды Швейцарии, который станет для защитника последним. Встреча пройдет 12 сентября.