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Сегодня, 07:48

Лучший бомбардир в истории сборной Андорры Лима сообщил о завершении карьеры

Виктория Кравченко
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Защитник сборной Андорры Ильдефонс Лима в своих соцсетях сообщил о завершении карьеры футболиста.

Вчера, 9 сентября, игрок вышел на замену в матче отбора на чемпионат Европы 2024 года между сборными Андорры и Белоруссии (0:0). Лима появился на поле на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте.

43-летний футболист отметил, что сыграет в матче против команды Швейцарии, который станет для защитника последним. Встреча пройдет 12 сентября.

Сборная Андорры по футболу
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