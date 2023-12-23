Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:03

Слуцкий о возможном продолжении карьеры в Китае: «Нет никаких секретов»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер «Рубина», ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий высказался о возможном продолжении карьеры в Китае.

— Говорят, что ваша тренерская пауза может скоро закончиться. Много информации о возможном продолжении карьеры Китае.

— Я готов говорить только о призе (лучший репортаж премии «Голос спорта»).

— В будущем вы готовы бороться за другие премии комментаторов?

— Я боюсь за то, где я нахожусь. Буду делать это максимально качественно.

— Вы могли представить, что получите эту премию?

— На самом деле у меня уже третья премия. Была премия за парный репортаж чемпионата мира 2018 года и за Евро 2021 года. Для меня это не первая премия.

— Вы сказали, что чувствуете себя самозванцем?

— Я непрофессиональный комментатор. Люди стараются выиграть этот приз, всю жизнь в профессии, многое для этого делают. А я в паузе с большим удовольствие прихожу комментировать матчи. И мне вручают приз. Мне кажется, что было бы более заслужено, если бы кто-то из профессиональных комментаторов его получил.

— Не откроете секрет по поводу Китая?

— Нет никаких секретов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Слуцкий может возглавить китайский «Шанхай Шэньхуа». Последним клубом для специалиста является «Рубин». Наставник покинул казанскую команду в ноябре 2022 года.

Леонид Слуцкий
2
1
Читайте также
Капитан «Вашингтона» Овечкин прервал антирекордную серию без голов в НХЛ
Валиева победила в короткой программе на чемпионате России в Челябинске
Три человека ранены в результате атаки дрона-камикадзе в Белгородской области
На границе РФ и Польши образовалась пробка из 300 авто с иностранными номерами
В Челябинске пациент устроил погром в кабинете врача во время приема
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лесовой может продолжить карьеру в Израиле

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости