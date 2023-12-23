Слуцкий о возможном продолжении карьеры в Китае: «Нет никаких секретов»

Бывший главный тренер «Рубина», ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий высказался о возможном продолжении карьеры в Китае.

— Говорят, что ваша тренерская пауза может скоро закончиться. Много информации о возможном продолжении карьеры Китае.

— Я готов говорить только о призе (лучший репортаж премии «Голос спорта»).

— В будущем вы готовы бороться за другие премии комментаторов?

— Я боюсь за то, где я нахожусь. Буду делать это максимально качественно.

— Вы могли представить, что получите эту премию?

— На самом деле у меня уже третья премия. Была премия за парный репортаж чемпионата мира 2018 года и за Евро 2021 года. Для меня это не первая премия.

— Вы сказали, что чувствуете себя самозванцем?

— Я непрофессиональный комментатор. Люди стараются выиграть этот приз, всю жизнь в профессии, многое для этого делают. А я в паузе с большим удовольствие прихожу комментировать матчи. И мне вручают приз. Мне кажется, что было бы более заслужено, если бы кто-то из профессиональных комментаторов его получил.

— Не откроете секрет по поводу Китая?

— Нет никаких секретов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Слуцкий может возглавить китайский «Шанхай Шэньхуа». Последним клубом для специалиста является «Рубин». Наставник покинул казанскую команду в ноябре 2022 года.