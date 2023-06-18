Куман за четыре матча во главе сборной Нидерландов проиграл больше, чем ван Гал за 49

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман проиграл три из четырех первых матчей во главе национальной команды, сообщает Squawka.

Отметим, предыдущий тренер сборной Луи ван Гал 49 матчах потерпел лишь два поражения. Он руководил командой с 2021 по 2022 год.

Ранее сборная Нидерландов проиграла команде Италии в матче за третье место Лиги наций со счетом 2:3.

Куман возглавил сборную Нидерландов в январе 2023 года.