Мартинес: «Роналду показывает образцовую преданность сборной Португалии»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал, что думает об игре Криштиану Роналду в национальной команде.

«Роналду показывает образцовую преданность сборной. Легко говорить о том, что он не в лучшей форме. Криштиану как капитан является примером того, как нужно быть доступным для сборной. Он уникален и очень важен для раздевалки», — цитирует специалиста O Jogo.

17 июня сборная Португалии в квалификации Евро-2024 обыграла сборную Боснии и Герцеговины со счетом 3:0.