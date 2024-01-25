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Сегодня, 10:30

Кубок Азии: где смотреть трансляции и расписание матчей 25 января

25 января на Кубке Азии по футболу пройдет четыре матча группового этапа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Cборная Кореи.
Фото Reuters

На четверг, 25 января, запланированы четыре игры группового этапа в рамках Кубка Азии по футболу. Две встречи пройдут в рамках группы E, еще две — в рамках группы F. Время начала матчей— московское.

Следить за матчами в прямом эфире можно с помощью раздела «Матч-центр» на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляций на телеканале «Старт» по платной подписке.

Расписание матчей Кубка Азии

25 января, четверг

Группа E. Корея — Малайзия — 14.30

Группа E. Иордания — Бахрейн — 14.30

Группа F. Киргизия — Оман — 18.00

Группа F. Саудовская Аравия — Таиланд — 18.00

Матчи группового этапа проходят с 12 по 25 января. Встречи 1/8 финала назначены на промежуток с 28 по 31 января. Игры 1/4 финала состоятся 2 и 3 февраля. Полуфинальные встречи назначены на 6 и 7 февраля. Финал должен пройти 10 февраля. С 2019 матч за 3-е место не проводится.

В 2023 году Кубок Азии должен был провести Китай, но эта страна в мае 2022-го отказалась от этого права из-за пандемии коронавируса, финальный турнир отложили на зиму 2024-го и перенесли в Катар.

Кубок Азии: календарь в актуальном виде, результаты матчей и турнирные таблицы, новости и статьи

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