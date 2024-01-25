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Сегодня, 01:12

«Эшторил» переиграл «Бенфику» и вышел в финал Кубка португальской лиги

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Эшторил» по пенальти обыграл «Бенфику» в матче 1/2 финала Кубка португальской лиги. Встреча прошла на стадионе «Магальяйнш Песоа» в Лейрии.

Полузащитник Рафик Гитан на 16-й минуте вывел «канареек» вперед. Сразу после перерыва лиссабонская команда отыгралась — гол забил Никлас Отаменди с передачи Жоау Мариу. В серии пенальти точнее оказались игроки «Эшторила» — 5:4.

В финале «Эшторил» сыграет с «Брагой». Матч состоится 27 января 2024 года.

Футбол
ФК Бенфика
ФК Эшторил
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