«Эшторил» переиграл «Бенфику» и вышел в финал Кубка португальской лиги

«Эшторил» по пенальти обыграл «Бенфику» в матче 1/2 финала Кубка португальской лиги. Встреча прошла на стадионе «Магальяйнш Песоа» в Лейрии.

Полузащитник Рафик Гитан на 16-й минуте вывел «канареек» вперед. Сразу после перерыва лиссабонская команда отыгралась — гол забил Никлас Отаменди с передачи Жоау Мариу. В серии пенальти точнее оказались игроки «Эшторила» — 5:4.

В финале «Эшторил» сыграет с «Брагой». Матч состоится 27 января 2024 года.