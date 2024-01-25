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Сегодня, 12:00

Кубок Африки 2024: где смотреть трансляции матчей плей-офф

Матчи плей-офф Кубка Африки начнутся 27 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Марокко.
Фото AFP

Плей-офф Кубка Африки стартует в субботу, 27 января. Ранее, в среду, 24 января, прошли заключительные матчи группового турнира Кубка африканских наций-2023. Таким образом, стали известны все участники плей-офф. Это сборные Камеруна, Сенегала, Анголы, Мавритании, Гвинеи, Буркина-Фасо, Экваториальной Гвинеи, Нигерии, Кабо-Верде, Марокко, Мали, ЮАР, Египта, Марокко, ДР Конго и Кот-д'Ивуара.

Стадия плей-офф Кубка Африки стартует 27 января. Первыми игры 1/8 финала станут Нигерия — Камерун и Ангола — Намибия. В прямом эфире в России за встречами Кубка африканских наций можно следить на онлайн-платформе Okko Sport по платной подписке.

В июле 2022 года было принято решение перенести Кубок Африки-2023 на зиму 2024 года в связи с погодными условиями в Кот-д'Ивуаре в летнее время.

Кубок Африки по футболу стартовал 13 января и завершится 11 февраля 2024 года. Турнир проходит в Кот-д'Ивуаре.

Трансляции матчей Кубка Африки — смотри в России эксклюзивно в Okko.

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