Кубок Африки: где смотреть трансляции и расписание матчей 24 января
Четыре игры группового турнира Кубка Африки по футболу запланировано на среду, 24 января. Две встречи пройдут в рамках группы E, еще две — в рамках группы F. Время начала матчей— московское.
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Расписание матчей Кубка Африки 2024
24 января, среда
Группа E. ЮАР — Тунис — 20.00
Группа E. Намибия — Мали — 20.00
Группа F. Танзания — ДР Конго— 23.00
Группа F. Замбия — Марокко — 23.00
В июле 2022 года было принято решение перенести Кубок Африки-2023 на зиму 2024 года в связи с погодными условиями в Кот-д'Ивуаре в летнее время.
Кубок Африки по футболу стартовал 13 января и завершится 11 февраля 2024 года. Турнир проходит в Кот-д'Ивуаре.
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