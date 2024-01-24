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Сегодня, 12:00

Кубок Африки: где смотреть трансляции и расписание матчей 24 января

Четыре матча группового этапа Кубка Африки пройдет 24 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Марокко.
Фото AFP

Четыре игры группового турнира Кубка Африки по футболу запланировано на среду, 24 января. Две встречи пройдут в рамках группы E, еще две — в рамках группы F. Время начала матчей— московское.

В прямом эфире в России за встречами Кубка африканских наций можно следить на онлайн-платформе Okko Sport по платной подписке.

Расписание матчей Кубка Африки 2024

24 января, среда

Группа E. ЮАР — Тунис — 20.00

Группа E. Намибия — Мали — 20.00

Группа F. Танзания — ДР Конго— 23.00

Группа F. Замбия — Марокко — 23.00

В июле 2022 года было принято решение перенести Кубок Африки-2023 на зиму 2024 года в связи с погодными условиями в Кот-д'Ивуаре в летнее время.

Кубок Африки по футболу стартовал 13 января и завершится 11 февраля 2024 года. Турнир проходит в Кот-д'Ивуаре.

Трансляции матчей Кубка Африки — смотри в России эксклюзивно в Okko.

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Футбол
Сборная Марокко по футболу
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