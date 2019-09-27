Компани провел на поле 25 минут и снова выбыл из-за травмы

Защитник «Андерлехта» Венсан Компани принял участие в матче 1/32 Кубка Бельгии против «Беерсхота» (3:2). Однако 33-летний игрок обороны провел 25 минут, после чего был вынужден покинуть поле из-за травмы, сообщает L'Equipe.

Игрок получил рецидив травмы мышц бедра. Именно из-за нее он пропустил свой прощальный матч за «Манчестер Сити» и теперь снова выбыл из строя.

Компани заявил, что пропустит отборочные матчи Евро-2020 сборной Бельгии с командами Сан-Марино (10 октября) и Казахстана (13 октября).

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