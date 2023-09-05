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Сегодня, 22:01

Колыванов считает, что на Кипре Кокорин будет королем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказал мнение касательно возвращения российского нападающего Александра Кокорина в «Арис».

«Возвращение на Кипр — это в какой-то степени объяснимый шаг, поскольку в предыдущем сезоне он выглядел там великолепно. Если Александр решил снова выступать за «Арис», значит, понял: шансов в «Фиорентине» больше точно не получит. Зато там он будет королем. Поверьте, сложно в возрасте за 30 сидеть на скамейке, получая считаные минуты. Все-таки ему не 20 лет, и завершение карьеры не за горами», — приводит слова Колыванова RT.

Контракт россиянина с «Фиорентиной» рассчитан до конца сезона-2023/24, после чего «Арис» сможет заключить новое соглашение с футболистом.

Кокорин выступал за клуб из Лимассола в сезоне-2022/23 на правах аренды. 32-летний россиянин провел 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач.

Сезон-2023/24 Кокорин начал в расположении «Фиорентины». Он провел за команду 3 минуты в матче квалификации Лиги конференций против «Рапида» (2:0).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1198925-kolyvanov-kipr-kokorin
Александр Кокорин
Игорь Колыванов
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
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