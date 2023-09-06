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Сегодня, 09:22

Полузащитник Гилавоги может стать одноклубником Маты в «Виссел Кобе»

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Экс-игрок «Вольфсбурга» Жозуа Гилавоги может перейти в «Виссел Кобе», сообщил L'Equipe.

По сведениям источника, Гилавоги получил предложение от японского клуба подписать контракт на 2 года.

32-летний француз этим летом отказался от продления контракта с «Вольфсбургом» на 2 года, став свободным агентом. Также футболист отклонил предложения из Саудовской Аравии.

В сезоне-2022/23 Гилавоги провел за «волков» 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.

ФК Вольфсбург
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