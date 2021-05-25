В сети появились фотографии формы «Порту» на сезон-2021/22

Португальская газета Record опубликовала фотографии трех комплектов формы «Порту» на следующий сезон.

На футболке домашнего комплекта нанесены традиционные белые и синие полосы. Выездная форма представлена в темно-синем цвете, третий комплект выполнен в белом цвете.

В сезоне-2020/21 «Порту» занял второе место в чемпионате Португалии и завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов.