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В сети появились фотографии формы «Порту» на сезон-2021/22

04:06
Форма «Порту» на сезон-2021/22. Фото Footyheadlines
Форма «Порту» на сезон-2021/22. Фото Footyheadlines
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Португальская газета Record опубликовала фотографии трех комплектов формы «Порту» на следующий сезон.

На футболке домашнего комплекта нанесены традиционные белые и синие полосы. Выездная форма представлена в темно-синем цвете, третий комплект выполнен в белом цвете.

В сезоне-2020/21 «Порту» занял второе место в чемпионате Португалии и завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

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