Гол Шапи не спас «Гиресунспор» от поражения «Кайсериспору»

Гол Шапи не спас «Гиресунспор» от поражения «Гиресунспору» в матче турецкой суперлиги

«Гиресунспор» потерпел поражение от «Кайсериспора» (2:1) в матче 26-го тура турецкой суперлиги.

Встреча проходила на стадионе «Кадир Хас» в Кайсери.

В составе «Кайсериспора» единственный мяч забил российский полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов, права на которого принадлежат «Краснодару». У «Гиресунспора» голы на счету Марио Гаврановича и Мерта Четина.

В другой игре 26-го тура суперлиги «Антальяспор» дома победил «Йени Малатьяспор» со счетом 2:1. В составе хозяев мячи забили бывшие игроки «Спартака» Луис Адриано и Фернандо. Также за «Антальяспор» 90 минут на поле провел российский защитник Федор Кудряшов.