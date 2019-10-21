Капитану команды 16 лет. Как такое может быть?

Игроки знаменитого грузинского «Торпедо» (Кутаиси), давшего советскому футболу Рамаза Шенгелию, Отара Габелию, Тенгиза Сулаквелидзе и Тамаза Коставу, из-за долгов отказались выходить на поле. На матч 31-го тура чемпионата Грузии против лучшей команды прошлого сезона «Сабуртало» тренеру торпедовцев Кахе Чхетиани пришлось взять юных футболистов из академии.

Средний возраст попавших в заявку составил 17 лет! А капитаном был назначен 16-летний Давид Асатиани. Он, кстати, отразил в этой игре пенальти. Его дублер — 13-летний голкипер торпедовской школы Сосо Копалиани. Оба вошли в историю — как самый юный капитан и самый молодой заявленный игрок.

Против «Сабуртало» вышли три футболиста в возрасте 15 лет и четыре 16-летних. «Торпедо» проиграло, но пропустило только два мяча — 0:2. (Мамука Кварацхелия)