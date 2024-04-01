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Сегодня, 17:26

Капитан «Карабаха» Медведев: «Каждый день общаюсь с Луневым, у нас общие друзья»

Руслан Минаев
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Капитан «Карабаха» Максим Медведев поделился мнением о вратаре Андрее Луневе.

«Каждый день [общаюсь с Андреем]. Бывает, видимся в Баку, в кафе каком-нибудь. У нас есть общие друзья, и встречаемся, когда они иногда прилетают. На базе часто в настольный теннис играем, болтаем в тренажерке, так что нахожусь с ним в активном общение», — цитирует Медведева Metaratings.ru.

32-летний Лунев в этом сезоне провел за «Карабах» 27 матчей, среди которых 8 игр на ноль.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Лунев
Футбол
ФК Карабах
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