Капитан «Карабаха» Медведев: «Каждый день общаюсь с Луневым, у нас общие друзья»
Капитан «Карабаха» Максим Медведев поделился мнением о вратаре Андрее Луневе.
«Каждый день [общаюсь с Андреем]. Бывает, видимся в Баку, в кафе каком-нибудь. У нас есть общие друзья, и встречаемся, когда они иногда прилетают. На базе часто в настольный теннис играем, болтаем в тренажерке, так что нахожусь с ним в активном общение», — цитирует Медведева Metaratings.ru.
32-летний Лунев в этом сезоне провел за «Карабах» 27 матчей, среди которых 8 игр на ноль.
Источник: Metaratings.ru
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