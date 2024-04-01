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Сегодня, 17:11

Капитан «Карабаха» согласен с Луневым и его критикой чемпионата Азербайджана

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Капитан «Карабаха» Максим Медведев отреагировал на слова голкипера команды Андрея Лунева.

Ранее российский вратарь рассказал, что на матчах чемпионата Азербайджана удручающая атмосфера.

«Он говорит правду. К нам приходят наши фанаты и поддерживают, но когда на 30-тысячный стадион приходит 700-800 человек, то очень ощутимо, что он пустой. Это очень влияет и на мотивацию футболистов, поэтому Андрей был прав», — приводит слова Медведева Metaratings.ru.

«Карабах» занимает первое место в чемпионате Азербайджана, набрав 69 очков в 28 матчах. Клуб из Агдама уже обеспечил себе чемпионство в этом сезоне.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Лунев
Футбол
ФК Карабах
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