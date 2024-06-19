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Сегодня, 18:55

Израильские клубы будут проводить квалификационные матчи еврокубков в Венгрии

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После обращения Израильской федерации футбола и главы израильского МИДа Исраэля Каца к руководству Венгрии было принято решение, что клубы «Маккаби» Тель-Авив, «Маккаби» Хайфа и «Хапоэль» Беэр-Шева проведут домашние квалификационные матчи еврокубков на венгерских стадионах.

«Маккаби» Тель-Авив сыграет в квалификации Лиги чемпионов, а «Маккаби» Хайфа и «Хапоэль» Беэр-Шева — в отборе Лиги конференций.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что сборная Израиля сможет проводить в Венгрии домашние матчи Лиги Наций и отборочного турнира ЧМ-2026.

В 2023 году УЕФА объявил, что матчи под эгидой организации не будут проводиться на территории Израиля до дальнейшего уведомления.

Эли Швидлер

ФК Маккаби (Тель-Авив)
ФК Маккаби (Хайфа)
ФК Хапоэль (Беэр-Шева)
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