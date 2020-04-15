Иван Соловьев: «Звал один из лидеров чемпионата Узбекистана, там бы подошел к зенитовской зарплате вплотную»

Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Иван Соловьев, выступающий за узбекский «Навбахор», в интервью «СЭ» рассказал о выступлении в чемпионате Узбекистана.

— Во время отпуска отправился на любительский турнир — просто поиграть в футбол. Встретил там футболиста «Новбахора» Игоря Голбана — он родом из Сочи. Тот говорит: а поехали к нам, будешь в Узбекистане шороху наводить — команда отличная, главный тренер Андрей Канчельскис. Я говорю: поехали, конечно. В шутку сначала. А он не отстает: все договорились, мол, через неделю начальник команды приедет, все оформит. Шутки-шутками, а в итоге действительно до этого дошло. Точилин не хотел отпускать, но в клубе шли какие-то не очень понятные разговоры о моей судьбе, да и о РПЛ никто серьезно не говорил, поэтому я все же решил сорваться.

Самое смешное узнал, когда приехал в расположение «Новбахора». Оказалось, что меня еще и на просмотр брали. Потом и с переговорами как-то непросто пошло, я уж собрался развернуться, но вмешался Канчельскис. Он сказал руководителям: если есть возможность, этого игрока точно надо брать.

— К питерскому миллиону приблизились?

— Первый контракт был на год, нынешней зимой подписал еще один — на улучшенных условиях. Звал один из лидеров чемпионата Узбекистана, там бы подошел к зенитовской зарплате вплотную. Но не смог бросить «Новбахор». Такой болельщицкой любви я не испытывал еще никогда. Вообще в Узбекистане самая мощная поддержка именно у нас в Намангане. На топовые матчи приходит по 20 тысяч зрителей. Да и в команде чувствую себя комфортно, так что можно сказать, что проявил клубный патриотизм — не стал никуда дергаться.

— Языковых проблем нет?

— Русского вполне хватает для нормальной жизни.

— Семью не перевезли?

— Нет. Сын маленький, не рискнули вырывать из привычных условий. Семья — единственное, чего мне здесь не хватает. (Константин Алексеев)

Полное интервью с Иваном Соловьевым читайте здесь.