Источник: Денис Лактионов станет главным тренером «Риги», помогать ему будут Филимонов и Калиниченко

Пост главного тренера «Риги», ставший вакантным после ухода Олега Кононова, займет Денис Лактионов, возглавляющий московскую «Родину», утверждает Sport24. 43-летний российский специалист подпишет с латвийским клубом двухлетний контракт.

В тренерском штабе Лактионова в «Риге» будут работать бывшие футболисты «Спартака» Александр Филимонов и Максим Калиниченко. Их контракты также будут рассчитаны на два года.

В таблице высшей лиги Латвии «Рига» располагается на первой строчке, набрав 69 очков в 27 матчах.