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Источник: Денис Лактионов станет главным тренером «Риги», помогать ему будут Филимонов и Калиниченко

20:37
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Пост главного тренера «Риги», ставший вакантным после ухода Олега Кононова, займет Денис Лактионов, возглавляющий московскую «Родину», утверждает Sport24. 43-летний российский специалист подпишет с латвийским клубом двухлетний контракт.

В тренерском штабе Лактионова в «Риге» будут работать бывшие футболисты «Спартака» Александр Филимонов и Максим Калиниченко. Их контракты также будут рассчитаны на два года.

В таблице высшей лиги Латвии «Рига» располагается на первой строчке, набрав 69 очков в 27 матчах.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/

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