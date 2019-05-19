"Истанбул" с Кудряшовым проиграл "Галатасараю" и уступил ему титул чемпиона Турции

"Галатасарай" обыграл "Истанбул" в матче 33-го тура чемпионата Турции - 2:1. В составе "Истанбула" полную игру провел защитник сборной России Федор Кудряшов.

"Галатасарай" благодаря победе обеспечил себе титул чемпиона Турции. Перед сегодняшней игрой у команд было равное количество очков, встреча первого круга завершилась со счетом 1:1. Благодаря сегодняшней победе "Галатасарай" оторвался от "Истанбула" на 3 очка и получил преимущество по личным встречам. Таким образом, последний 34-й тур станет для обеих команд формальностью.

"Истанбул" лидировал большую часть сезона, но потерял несколько ключевых очков после того, как травму получил лидер обороны, экс-защитник "Москвы", московского "Динамо", "Крыльев Советов" и "Анжи" Александр Епуряну. "Истанбул" еще ни разу не был чемпионом страны.

"Галатасарай" выигрывает трофей второй год подряд и рекордный 22-й в истории. Для главного тренера команды Фатиха Терима это восьмое чемпионство.

19 чемпионских титулов у "Фенербахче", 15 - у "Бешикташа", 6 - у "Трабзонспора" и 1 - у "Бурсаспора".

Чемпионат Турции

Суперлига

33-й тур

"Галатасарай" - "Истанбул" - 2:1 (0:1)

Голы: Байич, 17 (0:1). Фегули, 47 (1:1). Оньекуру, 64 (2:1).