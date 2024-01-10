Сборную Аргентины могут отстранить от международных турниров из-за указа президента страны Милея

Аргентинская спортивная конфедерация (CAD) выступила против предложения президента страны Хавьера Милея о признании футбольных клубов спортивными компаниями с ограниченной ответственностью, сообщает AS.

По данным источника, CAD подала апелляцию с просьбой о временном приостановлении мер, предусмотренных Указом о неотложной необходимости, и предупредила, что, если указ Милея будет принят, то Аргентина рискует подвергнуть свои сборные санкциям со стороны ФИФА и КОНМЕБОЛ, а участие страны в следующем Кубке Америки и Олимпийских играх в Париже оказывается под угрозой.

Отмечается, что в статутах Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации футбола (ФИФА) предусмотрены суровые наказания за вмешательство государства в деятельность спортивных институций.