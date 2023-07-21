Иньеста договорился с «Интер Майами» о трансфере

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Виссел Кобе» Андрес Иньеста может перейти в «Интер Майами», сообщает Marca со ссылкой на Offsider.

По информации издания, у 39-летнего испанца есть предварительная договоренность с клубом МЛС.

Ранее игроками «Интер Майами» стали Лионель Месси Серхио Бускетс.

ESPN сообщал, что заинтересованность в переходе в клуб из Флориды проявлял и Луис Суарес. По информации инсайдера Фабрицио Романо, клуб из Флориды также может подписать свободного агента Серхио Рамоса.

2 июля Иньеста покинул японский «Виссел Кобе», за который выступал с 2018 года. На его счету 134 матча, в которых он забил 26 голов и сделал 25 результативных передач. В составе «Барселоны» он играл с 2002 по 2018 год.

Сообщалось, что после завершения карьеры футболиста Иньеста может вернуться на руководящий пост в «Барселону».