Игнатьев: «Черчесов — первоклассный специалист. В России его критиковали бестолочи»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал досрочную победу в чемпионате Венгрии «Ференцвароша» под руководством Станислава Черчесова.

«Мои поздравления Черчесову. Он заслужил такой успех и признание за рубежом. У него во всех командах всегда порядок и дисциплина. Авторитет тренера играет важную роль в успехах клуба. Черчесов в этом плане — первоклассный специалист. У него все по струнке ходят. В России его критиковали бестолочи. Но это все в прошлом. Сейчас Черчесов востребованный специалист даже в Европе. А где его критики — неизвестно», — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.

О том, что команда Черчесова досрочно стала чемпионом Венгрии стало известно сегодня, 5 мая, после того, как идущий на втором месте «Кечкемет» уступил «Гонведу» в матче 30-го тура первенства (0:1).