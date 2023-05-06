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Сегодня, 04:13

Черчесов: «Мы хотим отпраздновать с болельщиками 34-й чемпионский титул «Ференцвароша»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу своей команды в чемпионате Венгрии.

«Наш успех в дерби может дать большой импульс в оставшихся матчах, а с той игрой, которую мы там показали, мы можем быть эффективны и во встрече с «Вардой». В последних двух матчах с ними мы не пропустили, уверенно выиграли дома, так что, если мы выполним эти две вещи, я буду доволен.

Мы готовились таким образом, что победа в чемпионате могла решиться в матче с «Кишвардой», но это случилось раньше. Я могу только призвать наших болельщиков собраться как можно больше на стадионе в субботу вечером, потому что мы хотим отпраздновать с ними 34-й чемпионский титул «Ференцвароша» в конце матча", — приводит слова Черчесова официальный сайт клуба.

Команда завоевала трофей после того, как «Кечкемет», который занимает второе место, проиграл со счетом 0:1 «Гонведу» в 30-м туре чемпионата страны.

За 3 тура до завершения турнира у команды Черчесова 60 очков и игра в запасе, а у «Кечкемета» 51 очко. «Кечкемет» еще можно сравняться по очкам с лидером, но «Ференцварош» не потеряет первое место благодаря дополнительным показателям.

Для 59-летнего российского тренера это второй чемпионский титул в Венгрии. Для «Ференцвароша» это пятый трофей подряд и 34-й в истории.

Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
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