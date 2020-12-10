Ибрагимович, Руни и Анри не попали в топ-25 игроков, оказавших влияние на развитие MLS

Пресс-служба MLS опубликовала 25 самых ярких звезд в истории лиги. Сделано это было в рамках празднования 25-летия турнира. Как отмечается в пресс-релизе, была собрана специальная группа из почти 200 экспертов со всей Северной Америки, чтобы выбрать 25 игроков.

Полный список выглядит следующим образом: Джефф Агус, Кайл Бекерман, Дэвид Бекхэм, Карлос Боканегра, Дуэйн Де Росарио, Клинт Демпси, Лэндон Донован, Марко Этчеверри, Робин Фрейзер, Себастьян Джовинко, Кевин Хартман, Коби Джонс, Робби Кин, Чад Маршалл, Джозеф Мартинес, Джей Тони Меола, Джеймс Тони Меола Морено, Эдди Поуп, Преки, Стив Ральстон, Ник Римандо, Карлос Вальдеррама, Диего Валери, Крис Вондоловски, Брэдли Райт-Филлипс.

Лучшие были выбраны из списка из 137 игроков. В топ не попали экс-капитан сборной Англии Уэйн Руни, шведский форвард Златан Ибрагимович, а также такие именитые игроки, как бразилец Кака, француз Тьерри Анри и испанец Давид Вилья.