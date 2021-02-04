Полузащитник Арсен Хубулов подпишет новый контракт с карагандинским «Шахтером», сообщает Meta-ratings.kz.

По данным источника, 30-летний футболист в пятницу, 5 февраля присоединится к карагандинской команде на учебно-тренировочном сборе в Турции, после чего подпишет новый контракт с «Шахтером».

Зимой на российского хавбека претендовали турецкие клубы, «Астана» и «Алания», но сам игрок принял решение остаться в «Шахтере» еще на год.

В прошлом сезоне Хубулов провел за «горняков» 19 матчей во всех турнирах и забил 6 мячей.