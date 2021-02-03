Сборные Мали и Марокко вышли в финал чемпионата африканских наций. Малийцы в полуфинале обыграли в серии пенальти Гвинею (0:0, пенальти — 5:4). Марокканцы разгромили Камерун со счетом 4:0.

Матч за третье место между Гвинеей и Камеруном состоится 6 февраля, финал Мали — Марокко — 7 февраля.

Чемпионат африканских наций проходит раз в два года, в нем принимают участие сборные, составленные из игроков внутренних чемпионатов, без легионеров.

Чемпионат африканских наций

1/2 финала

Мали — Гвинея — 0:0. Пенальти — 5:4

Марокко — Камерун — 4:0 (2:0)