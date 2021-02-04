17-летний российский полузащитник подписал контракт с «Црвеной Звездой»

По информации «СЭ», 17-летний российский полузащитник Владислав Голдин подписал профессиональный контракт с «Црвеной Звездой».

Соглашение рассчитано на три года. Голдин стал первым российским футболистом в истории «Звезды».

Голдин является воспитанником академии «Спартака». С июня 2015 года игрок выступал за молодежные команды из Сербии.

(Севастиан Терлецкий)

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