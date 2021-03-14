Херман Бургос стал главным тренером «Ньюэллз Олд Бойз»
«Ньюэллз Олд Бойз» объявил о назначении Хермана Бургоса на пост главного тренера. Контракт с 51-летним специалистом рассчитан до декабря 2021 года с возможность продления еще на один сезон, сообщает сайт клуба.
Ранее аргентинец на протяжении девяти лет работал помощником Диего Симеоне в «Атлетико».
В текущем чемпионате Аргентины «Ньюэллз Олд Бойз» набрал 1 очков после 5 туров и занимает предпоследнее, 12-е место, в турнирной таблице группы В.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю