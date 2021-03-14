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Херман Бургос стал главным тренером «Ньюэллз Олд Бойз»

20:29
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«Ньюэллз Олд Бойз» объявил о назначении Хермана Бургоса на пост главного тренера. Контракт с 51-летним специалистом рассчитан до декабря 2021 года с возможность продления еще на один сезон, сообщает сайт клуба.

Ранее аргентинец на протяжении девяти лет работал помощником Диего Симеоне в «Атлетико».

В текущем чемпионате Аргентины «Ньюэллз Олд Бойз» набрал 1 очков после 5 туров и занимает предпоследнее, 12-е место, в турнирной таблице группы В.

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