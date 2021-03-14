Рахимич вернулся в сборную Боснии и Герцеговины

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич вошел в тренерский штаб Ивайло Петева в сборной Боснии и Герцеговины. Он уже работал в национальной команде с 2018 по 2020 год.

— Рад вернуться в сборную, — заявил «СЭ» Рахимич. — Буду работать на должности первого ассистента главного тренера. Надеюсь, у нас наконец-то получится вывести команду на новый уровень. Очень жду первого сбора и мартовских матчей. Хочется скорее начать работу.

Рахимич выступал за ЦСКА с 2001-го по 2014-й. В составе московского клуба пять раз становился чемпионом России (2003, 2005, 2006, 2012/2013, 2013/2014).

(Севастиан Терлецкий)