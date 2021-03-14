Рахимич вернулся в сборную Боснии и Герцеговины
Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич вошел в тренерский штаб Ивайло Петева в сборной Боснии и Герцеговины. Он уже работал в национальной команде с 2018 по 2020 год.
— Рад вернуться в сборную, — заявил «СЭ» Рахимич. — Буду работать на должности первого ассистента главного тренера. Надеюсь, у нас наконец-то получится вывести команду на новый уровень. Очень жду первого сбора и мартовских матчей. Хочется скорее начать работу.
Рахимич выступал за ЦСКА с 2001-го по 2014-й. В составе московского клуба пять раз становился чемпионом России (2003, 2005, 2006, 2012/2013, 2013/2014).
(Севастиан Терлецкий)
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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