Хавьер Агирре покинул пост главного тренера «Монтеррея»
Известный тренер Хавьер Агирре покинул мексиканский клуб «Монтеррей», сообщает сайт клуба.
63-летний специалист работал с командой с 2021 года.
Агирре известен по работе со многими европйескими клубами, в том числе с «Осасуной», «Атлетико», «Сарагосой» и «Эспаньолом».
Хавьер Агирре сыграл 59 матчей за сборную Мексики, забил 13 голов. Он принимал участие в чемпионате мира 1986 года, был удален с поля в четвертьфинальном матче с Германией.
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