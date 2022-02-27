Хавьер Агирре покинул пост главного тренера «Монтеррея»

Известный тренер Хавьер Агирре покинул мексиканский клуб «Монтеррей», сообщает сайт клуба.

63-летний специалист работал с командой с 2021 года.

Агирре известен по работе со многими европйескими клубами, в том числе с «Осасуной», «Атлетико», «Сарагосой» и «Эспаньолом».

Хавьер Агирре сыграл 59 матчей за сборную Мексики, забил 13 голов. Он принимал участие в чемпионате мира 1986 года, был удален с поля в четвертьфинальном матче с Германией.