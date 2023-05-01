«Хапоэль» может выкупить Шапи у «Краснодара» в случае согласия игрока на понижение зарплаты

Как стало известно «СЭ», продление контракта Магомеда-Шапи Сулейманова с израильским клубом «Хапоэль» из Беэр-Шевы может зависеть от согласия игрока на понижение зарплаты.

Владелица «Хапоэля» Алона Баркат планирует в будущем сезоне сократить бюджет клуба, ныне составляющий около 18 миллионов евро, на 10-12 процентов.

Сообщается, что из-за этого сократятся и зарплаты футболистов.

«Хапоэль» обладает правом выкупить Сулейманова у «Краснодара». Решение по Сулейманову будет принято по окончании сезона.

В текущем сезоне 23-летний россиянин сыграл за «Хапоэль» в 38 матчах, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

(Эли Швидлер)