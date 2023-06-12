Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 06:45

Эррера: «Месси войдет в историю «Интер Майами»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Атлетика» Андер Эррера высказался о переходе нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Очень рад за него. Майами — очень привлекательное место для него и его семьи, поближе к Аргентине. Это лига, которая быстро развивается. Мне это нравится больше, чем Саудовская Аравия. Считаю США более романтичной страной. Думаю, он войдет в историю «Интер Майами», и я желаю ему всего наилучшего. Я не думаю, что кто-то в «Барселоне» считает его «отработанным материалом». Об этом невозможно думать. Он важен там, где он есть», — приводит слова Эрреры TyC Sports.

3 июня «ПСЖ» объявил, что Месси покинет команду по окончании сезона. 35-летний футболист выступал за парижан с лета 2021 года.

В прошедшем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

7 июня Месси сообщил, что переходит в «Интер Майами».

Лионель Месси
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Интер Майами
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Андер Эррера
1
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мировое фигурное катание теряет миллионы. Но это не связано с дисквалификацией России
Пуговка из «Папиных дочек» занималась фигурным катанием и нашла будущего жениха на льду
Сапер ВС РФ отметил недостаток подготовки боевиков ВСУ
Появилось видео последствий падения БПЛА в Калужской области
МЧС спасло более 1,7 тыс. человек после прорыва дамбы на Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Материалы сюжета: Месси — в Майами: разрыв с «ПСЖ» без возвращения в «Барселону»
Тевес — о решении Месси не возвращаться в «Барселону»: «Он не хотел снова стать плохим парнем»
«ПСЖ» намерен подписать Бернарду Силву в качестве замены Месси
Эррера — о Месси: «Он всегда старался быть лучшим, серьезно ко всему относился»
Неймар: «Месси — один из моих лучших друзей, подарок, который преподнес мне футбол»
Экс-спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о переходе Месси в МЛС
Агуэро не исключил участия Месси в ЧМ-2026
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Эштрела» обыграла «Маритиму» и вернулась в чемпионат Португалии. Командой владеет Патрис Эвра
Новости
RSS RSS
Все новости