Гранат считает, что Кокорину стоит еще раз попробовать себя в «Фиорентине»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился мнением о том, стоит ли российскому нападающему Александру Кокорину попробовать себя снова в «Фиорентине».

«Кокорин заслужил возвращение в «Фиорентину» своим сезоном на Кипре. Пусть он там останется на сборах. Все равно это «Фиорентина», и серия А — один из лучших чемпионатов в мире. Кокорину стоит еще раз попробовать, может получится. На Кипре Александр перезагрузился», — цитирует Граната «РБ Спорт».

Ранее агент футболиста Тимофей Бердышев сообщил, что Кокорин получил уведомление от «Фиорентины» о возвращении в клуб.

Кокорин с 2022 года выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В текущем сезоне 32-летний форвард провел 30 матчей за кипрскую команду во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.