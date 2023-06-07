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Сегодня, 13:45

Гранат считает, что Кокорину стоит еще раз попробовать себя в «Фиорентине»

Алина Савинова
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился мнением о том, стоит ли российскому нападающему Александру Кокорину попробовать себя снова в «Фиорентине».

«Кокорин заслужил возвращение в «Фиорентину» своим сезоном на Кипре. Пусть он там останется на сборах. Все равно это «Фиорентина», и серия А — один из лучших чемпионатов в мире. Кокорину стоит еще раз попробовать, может получится. На Кипре Александр перезагрузился», — цитирует Граната «РБ Спорт».

Ранее агент футболиста Тимофей Бердышев сообщил, что Кокорин получил уведомление от «Фиорентины» о возвращении в клуб.

Кокорин с 2022 года выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В текущем сезоне 32-летний форвард провел 30 матчей за кипрскую команду во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-kokorinu-stoit-eshhe-raz-poprobovat-sebya-v-fiorentine-mozhet-poluchitsya/
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