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Сегодня, 19:02

Агент Кокорина заявил, что «Фиорентина» хочет вернуть футболиста

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Тимофей Бердышев рассказал о будущем своего клиента, российского нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Рассматриваем ли мы другие варианты продолжения карьеры Кокорина? Для начала «Фиорентина» изъявила желание вернуть Александра себе. Наш первый шаг — вернуться в итальянский клуб, а дальше выслушаем, как они видят дальнейшее будущее футболиста. Александр сейчас — игрок «Фиорентины», у футболиста закончилась аренда. Итальянский клуб уведомил Кокорина, что он возвращается в расположение команды», — приводит слова Бердышева Sport24.

Кокорин провел сезон-2022/23 в «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины». На счету 32-летнего россиянина 13 голов и 6 результативных передач в 30 играх за кипрскую команду во всех турнирах.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-06-agent-kokorina-fiorentina-izyavila-zhelaniye-vernut-aleksandra
Александр Кокорин
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