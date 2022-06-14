Сборная Канады уступила Гондурасу в Лиге наций КОНКАКАФ

Сборная Канады в матче группового этапа Лиги наций КОНКАКАФ уступила Гондурасу со счетом 1:2.

На голы Кевина Лопеса и Кервина Арриаги канадцы ответили точным ударом Жонатана Дэвида из «Лилля». На 94-й минуте Канада осталась вдесятером после удаления Алистэра Джонстона.

После этого матча Канада с 3 очками в двух встречах занимает второе место в группе, Гондурас с 6 очками в трех играх — на первой строчке. Замыкает группу из трех команд Кюрасао с 3 очками.