«Фенербахче» готов предложить контракт Марсело

Защитник Марсело после ухода из «Реала» хотел бы продолжить карьеру в Турции. «Фенербахче» готов предложить контракт 34-летнему бращильцу сообщает Goal.

Однако турецкий клуб смущают запросы игрока по зарплате. Он хочет получать около 6 миллионов евро в год.

Также в Марсело заинтересованы «Марсель», клубы из Катара и Бразилии. Игрок предпочел бы остаться в Европе.

Бразилец выступал за «Реал» с 2007 года. В составе клуба он шесть раз стал чемпионом Испании, по пять раз выигрывал Суперкубок Испании и Лигу чемпионов, трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА и дважды — Кубка Испании, а также четыре раза побеждал на клубном чемпионате мира.

Защитник является самым титулованным футболистом в истории «Реала» — на его счету 25 трофеев с командой.