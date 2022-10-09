Гол Кокорина не спас «Арис» от поражения в матче с АЕКом

«Арис» уступил АЕКу (Ларнака) на своем поле в матче 6-го тура чемпионата Кипра — 1:2.

Единственный гол хозяев забил Александр Кокорин, для которого этот мяч стал вторым в составе команды из Лимасола. У гостей отличились Иван Тричковски и Ненад Томович.

«Арис» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Кипра с 12 очками в 6 матчах. АЕК идет на четвертой строчке с 10 очками в 6 играх.

Следующий матч «Арис» проведет на выезде против «Аполлона» 17 октября.