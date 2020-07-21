Гол экс-игрока «Краснодара» Перейры с передачи Нани спас «Орландо Сити» от поражения. Видео

«Филадельфия Юнион» и «Орландо Сити» сыграли вничью в матче групповой стадии турнира MLS is Back (1:1). Экс-игрок донецкого «Шахтера» Илсинью на 68-й минуте открыл счет, а спустя пару минут экс-полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра с передачи Нани восстановил равновесие. Уругвайского хавбека, отыгравшего в России 7 лет, признали лучшим игроком встречи.

Стоит отметить, что и «Филадельфия», и «Орландо» вышли в плей-офф, заняв 2-е и 1-е места в группе соответственно.