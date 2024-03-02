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2 марта, 17:12

Глушаков: «Некоторые тренеры в России побоялись брать меня из-за моего авторитета»

Алина Савинова
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Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков объяснил, почему он не продолжил карьеру в России.

«Во-первых, потому что многие клубы уже укомплектовались. Во-вторых, кто-то смотрел на мой возраст, а некоторые тренеры, которые только возглавили наши клубы, не знают всех игроков российского чемпионата. Кто-то меня не выбрал, а кто-то хотел, но не срослось. С кем конкретно вел переговоры, говорить не буду — уже неактуально. Были разговоры с клубами как РПЛ, так и первой лиги. У меня плюс-минус есть догадки, что некоторые тренеры побоялись брать меня из-за моего возраста и авторитета — не знали, как вести со мной диалог», — приводит «РБ Спорт» слова Глушакова.

В январе Глушаков по взаимному соглашению расторг договор с костромским «Спартаком». В феврале полузащитник перешел в армянский «Урарту». На счету 37-летнего россиянина семь матчей в текущем сезоне, в которых он отметился 1 результативной передачей.

Источник: РБ Спорт
Денис Глушаков
Футбол
ФК Урарту
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