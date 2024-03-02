Глушаков: «Государственные деньги нужны в футболе — у России их много, нужно тратить»

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков поделился мнением о том, нужны ли государственные деньги в российском футболе.

«Нужны. В любом случае они требуются, ведь у нашего государства много денег — нужно же их тратить», — приводит «РБ Спорт» слова Глушакова.

Также он высказался о зарплатах футболистов.

«Когда люди говорят, что мы много зарабатываем, они забывают, что футболисты делятся с агентами, которые забирают приличный процент. Насколько я знаю, это 10 процентов с зарплаты и 50 процентов с подъемных, но у всех разные условия в контрактах. Про это никто не говорит почему-то», — добавил полузащитник.

В текущем сезоне 37-летний Глушаков провел 7 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.